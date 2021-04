The Walking Dead 11, Jeffrey Dean Morgan rivela: 'mio figlio interpreterà uno zombie'

The Walking Dead è diventato un affare di famiglia per i Morgan, infatti dopo aver ottenuto il ruolo del villain, Negan, a partire dalla sesta stagione, tutta la famiglia di Jeffrey Dean Morgan apparirà nello show.

Sua moglie Hilarie Burton ha interpretato la moglie di Negan, Lucille, nell’adattamento del fumetto intitolato “Here’s Negan” e ora l’attore ci fa sapere che anche loro figlio Gus sarà nella serie.

Il piccolo Augustus 'Gus' Morgan, apparirà nella stagione 11 di The Walking Dead le cui riprese sono in corso a Senoia, Georgia.



"Gus Morgan, mio figlio di 11 anni, sarà il protagonista dell'episodio 5", ha detto l'attore al Late Late Show con James Corden. "Ha fatto il suo test Covid in modo da poter essere sul set e tutto il resto. È così eccitato. Mi sono ricordato solo oggi che l'ultima volta che abbiamo fatto il trucco da zombie - sarà uno zombie, ed è una specie di un piccolo ruolo interessante che sta facendo nello show - l'ultima volta che gli abbiamo fatto un trucco da zombie ha guardato il suo riflesso nello specchio ed è svenuto (ride)."



Morgan ha aggiunto: "È successo qualche anno fa, quindi spero che non svenga questa volta perché il trucco sarà ampio e bello. Ma è così eccitato".



Dopo che i Morgan hanno filmato l’episodio che racconta le origini di Negan come parte dei sei episodi bonus prodotti con un cast e una troupe limitati a causa della pandemia di coronavirus, la produzione AMC è "tornata a pieno regime" per l’ultima epica stagione dello show.



"Ora che siamo appena arrivati alla fine dell'episodio 3 di questo nuovo anno, c'è così tanta storia ed è di grandi dimensioni", ha recentemente detto Morgan a Collider. "Per i primi due episodi, abbiamo avuto 28 giorni di riprese. Normalmente, lo facciamo in 16. Quindi, improvvisamente sembra molto più grande in qualche modo. Penso che tutti siano profondamente consapevoli che è il nostro ultimo anno. Sembra che la storia sia davvero bella."



Ha continuato: "Ho visto solo le prime quattro sceneggiature e sono fantastiche. Finora non ci sono riferimenti e nessuna sensazione nella storia che stia per finire. Sta aprendo tutti questi nuovi capitoli che sono davvero interessanti, sono eccitato."



Intanto AMC ha svelato la data di uscita dell’ultima stagione di The Walking Dead che vedrà Negan vivere con Maggie e suo figlio di otto anni Hershel ad Alexandria, sicuramente non senza problemi visti i loro trascorsi. Lauren Cohan ha parlato proprio di questa trama di The Walking Dead recentemente, chissà se i due riusciranno a convivere, se l'uno si redimerà e l'altra lo perdonerà. Non ci resta che attendere l'ultima stagione per scoprirlo.