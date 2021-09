The Walking Dead 11, Josh McDermitt sul finale dell'ultimo episodio: 'è stato fantastico'

Il secondo episodio dell’undicesima stagione di The Walking Dead si è concluso con una rivelazione molto attesa dai fan che ha visto protagonista Eugene, interpretato da Josh McDermitt, il quale ha commentato il finale dell'episodio in maniera entusiastica.

Acheron: Parte 2 termina con Eugene (Josh McDermitt) e Stephanie (Chelle Ramos) che si incontrano di persona per la prima volta dopo aver parlato via radio nella decima stagione.

Il generale Mercer (Michael James Shaw) concede a Eugene e ai compagni di viaggio Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Principessa (Paola Lazaro) asilo e cittadinanza nel Commonwealth, e alla fine Stephanie si presenta al gruppo con grande sollievo di Eugene.



"Era tipo, 'Oh, grazie a Dio. Lei è reale.' Penso che fosse eccitato", ha detto Josh McDermitt a Talking Dead della reazione del suo personaggio. "È stato un momento davvero emozionante per lui perché pochi istanti prima si è riunito con i suoi amici, e pochi istanti dopo è stato accettato nella comunità, e pochi istanti dopo ancora ha incontrato Stephanie per la prima volta".



L’attore ha aggiunto: "Penso che fosse davvero sopraffatto, e adoro quel momento in cui lei entra in gioco. Tutti nel Commonwealth sembrano fantastici come se si fossero appena fatti la doccia... ed Eugene è lì in piedi come se dicesse 'Ehi, io sono la voce con cui parlavi!' Adoro la giustapposizione di tutto ciò, è stato fantastico".



La donna misteriosa che afferma di essere Stephanie sembra reale ma potrebbe non essere chi dice di essere. Il tutto potrebbe solo rivelarsi una gigantesca esca pensata per attirare lì l’ingenuo di turno.



"L'obiettivo, o una parte di esso, era finalmente incontrare questa persona con cui si sentiva via radio. E si sta avvicinando a tutto ciò che la circonda. È molto surreale", ha detto McDermitt a EW sull'incontro di fine episodio.

"Sono molto ben organizzati nel Commonwealth, e lui lo vede. E penso che in questo momento le sue emozioni stiano rafforzando il fatto che ha preso la decisione giusta di intraprendere questo viaggio con gli altri. Quindi penso sicuramente che siano fiduciosi su cosa accadrà per il gruppo. Ma poi pensa anche a costruire una relazione con questa persona della radio, penso che sia davvero eccitante per lui. Ha sempre desiderato l'amore di qualcuno, e ora è sul punto di essere innamorato."



