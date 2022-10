The Walking Dead 11, Khary Payton: 'Niente affatto contento delle scelte su Ezekiel'

Ormai si contano i minuti di riproduzione al finale di The Walking Dead ed è arrivato il momento, per tanti attori storici, di tirare le somme sui loro personaggi. Khary Payton e il suo Ezekiel ne hanno passate di tutti i colori e adesso rischiano un finale alquanto anonimo. E l'attore non è affatto contento, si aspettava molto di più.

Una manciata di episodi ci divideo ormai dalla fine di una delle serie più longeve di memoria recente. Dopo più di dieci anni di messa in onda, la saga che ha riportato il genere zombie sulla cresta dell'onda si appresta, in realtà, a diventare una saga a tutti gli effetti. Tantissimi gli spinoff che stanno già ampliando e continueranno a gonfiare il TWD Universe: un trailer ci ha mostrato tutti e tre i sequel spinoff di The Walking Dead, dedicati a personaggi storici dello show. Se da un lato quello su Negan e Maggie ha concluso le riprese, lo spinoff su Daryl ha un titolo ufficiale.

Ma prima di arrivare agli show derivativi, dobbiamo ancora vedere cosa il finale ha da riservarci. Soprattutto perché – anche se è molto difficile da credere – il Chief Content Officer Scott M. Gimple ha più volte ribadito che questa conclusione è pensata in funzione solo della serie madre e non per gettare le basi degli spinoff. La nuova sigla degli ultimi otto episodi ci ha rivelato diversi indizi sul finale di The Walking Dead, ma qualcuno non è affatto contento di come si stia chiudendo per il suo personaggio.

Parliamo di Khary Payton, interprete di Ezekiel. Da guida del Regno, una delle più organizzate delle prime comunità, si è ritrovato senza una casa, senza la sua tigre e circondati di morti fra i suoi cari, nel corso delle stagioni. Vi anticipiamo che quanto segue contiene alcuni spoiler minori sugli ultimi episodi: malato di cancro, Ezekiel è riuscito a trovare le cure necessarie nel Commonwealth. Ma dopo aver aperto una clinica illegale, proprio negli ultimi episodi è stato scoperto e mandato in un campo di lavoro con Negan.

Proprio questa fine, anonima e impietosa, Payton non può sopportarla, quando Insider glielo domanda: “No, non per niente soddisfatto. C’erano così tanti luoghi e situazioni che mi sarebbe piaciuto esplorare. Ma questa è una delle cose che succede quando si ha uno show che ha così tanti personaggi dinamici e interessanti. In molti episodi neanche un’ora sarebbe sufficiente. Mi dispiace molto dire addio a Ezekiel, ma incrocio le dita e spero che un giorno potremo raccontare la storia di come è diventato Re”.

Voi lo vorreste uno spinoff su di lui? Ditecelo nei commenti!