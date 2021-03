The Walking Dead 11, Khary Payton svela la sua reazione al colpo di scena su Ezekiel

Tra i personaggi più particolari di The Walking Dead, Ezkiel è stato protagonista di un importante colpo di scena dell'episodio 10x20, 'I miei amici'. Intervistato da Comicbook.com, il suo interprete Khary Phayton ha svelato la sua reazione quando si è trovato per la prima volta di fronte alla sceneggiatura della puntata.

"Mi hanno dato la sceneggiatura a freddo e me l'hanno fatta leggere. Arrivato a metà ero arrabbiato. Ero incazzato, del tipo: 'Che diavolo stanno facendo? Perché Ezekiel dice questo? Perché dovrebbe comportarsi così? Non è il modo in cui reagirebbe.' Ero davvero arrabbiato," ha raccontato l'attore.

Come saprete se siete in pari con la serie, lo strano comportamento di Ezekiel era dovuto al fatto che Khary Payton non avrebbe dovuto interpretare il suo personaggio, bensì un'allucinazione di Principessa.

"Ho pensato: 'Si sono completamente dimenticati di come scrivere questo personaggio. Devo scrivere una mail ad Angela. Mi dovrò imporre.' E poi sono arrivato alla fine della sceneggiatura e mi sono reso conto che quello non era affatto Ezekiel. E a quel punto ero semplicemente innamorato. Totalmente innamorato della sceneggiatura" ha aggiunto.

A voi è piaciuto il colpo di scena dell'ultimo episodio? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, l'attrice Paola Lazaro ha commentato le ultime vicende di Pricipessa in The Walking Dead.