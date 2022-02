The Walking Dead 11, Lauren Cohan dedica un post a Callan McAuliffe: il motivo

Il primo episodio della parte 2 di The Walking Dead 11 ha sconvolto i fan dello show AMC, disponibile in Italia sulla piattaforma streaming Disney+. Quanto avvenuto in Nessuna alternativa non era stato previsto dagli appassionati della serie e ora Lauren Cohan, proprio in relazione a quanto accaduto, ha scritto un post su Instagram.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di The Walking Dead 11, tornata finalmente con i nuovi episodi della seconda parte.



Cohan si riferisce alla morte di Alden; quali saranno le conseguenze per il clamoroso cliffhanger in The Walking Dead 11. In Nessuna alternativa, Maggie (Lauren Cohan) torna alla chiesa dove aveva lasciato Alden (Callan McAuliffe) trovandolo morto, braccato e ucciso da un Mietitore. Proprio in relazione a questa perdita sul piccolo schermo, Lauren Cohan ha voluto dedicare un post esilarante sui social al collega Callan McAuliffe, dopo la morte del suo personaggio.



"Questa foto riassume come ti ha fatto sentire. Callan hai reso facile essere sventrato e abbiamo perso Alden. Spero che l'episodio sia piaciuto a tutti; è sempre strano dire 'piacere' ma sapete cosa intendo. Grazie alla nostra troupe che è la spina dorsale di questo show per la quale possiamo fare ciò che facciamo" ha scritto l'attrice, congratulandosi con Bear McCreary per il lavoro sulle musiche.



La redazione di Everyeye ha visto in anteprima i primi episodi della seconda parte di The Walking Dead 11 e sul sito potete trovare la nostra recensione.