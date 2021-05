The Walking Dead 11, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan sul set nel nuovo teaser

C'è ancora da pazientare qualche mese per vedere gli episodi della stagione 11 di The Walking Dead, che andrà in onda dal 22 agosto e segnerà la conclusione del longevo show. Per ingannare l'attesa, il pubblico può dare un'occhiata al nuovo teaser da poco diffuso da AMC, che mostra alcune scene dal backstage della premiere stagionale.

La breve clip, della durata di una quindicina di secondi, è visibile anche all'interno della notizia, ed è incentrata in particolare su Lauren Cohan (Maggie in The Walking Dead) e Jeffrey Dean Morgan (Negan). I due attori indossano, come il resto della troupe, i dispositivi di protezione anti-Covid, e sono sul set del primo episodio della stagione 11, in cui dovranno farsi strada in una fogna piena di Camminatori, insieme a Norman Reedus (Daryl) e al cane Dog.

Come ha anticipato il produttore esecutivo dello show Scott Gimple, ci saranno come prevedibile molti attriti tra Maggie e Negan nell'ultima stagione di The Walking Dead, che sarà composta da 24 episodi, ma la storia di Maggie non sarà solo sulla vendetta.

Abbiamo saputo nei giorni scorsi che The Walking Dead arriverà su Disney+ nel Regno Unito: chissà che qualcosa del genere non accada in futuro anche in Italia, soprattutto dopo il recente arrivo di Star nella piattaforma streaming targata Disney.