The Walking Dead 11, Maggie è in cerca di vendetta nella prima foto della seconda parte

L’attesa per il ritorno di The Walking Dead con la seconda parte della sua undicesima ed ultima stagione è ancora lunga, la serie AMC tornerà infatti il 20 febbraio, ma intanto possiamo dare un’occhiata alla prima immagine di Maggie che promette ancora sangue e violenza.

La buona notizia è che Maggie è sopravvissuta ai Mietitori, sebbene sia macchiata di sangue, sfregiata e armata, come potete vedere nella foto in calce alla notizia, ed è certamente in cerca di vendetta.



Come i fan ricorderanno la prima parte di stagione non si è conclusa bene per i nostri sopravvissuti all’apocalisse zombie: Leah ha ucciso il suo impavido leader Pope, poi ha lasciato che l'ex traditore Daryl scappasse mentre ha preso di mira i suoi amici, Maggie compresa. Nel frattempo, una tempesta si è abbattuta su Alexandria, una parte della recinzione ha ceduto e gli zombie sono entrati in città. Come se non bastasse Judith si è ritrovata intrappolata in uno scantinato con Gracie, con gli zombie sopra le loro teste e il livello dell’acqua in aumento. Come se la caveranno le due bambine? Lo scopriremo quando The Walking Dead tornerà in onda su AMC e Disney+.



Quando la serie riprenderà probabilmente vedremo molto più del Commonwealth, la mega comunità in cui il fratello di Yumiko, Tomi, vive ed Eugene e compagni sono stati accolti, con il capo Pamela Milton (Laila Robins) che deve ancora debuttare nello show. L'universo di The Wallking Dead durerà a lungo secondo il CEO ad interim di AMC Networks Matthew Blank, per cui nonostante la fine della serie madre dobbiamo aspettarci ancora nuove storie.