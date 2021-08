The Walking Dead 11, Maggie e Negan collaborano nelle nuove foto della stagione finale

A una settimana esatta dal debutto negli Stati Uniti, AMC ha pubblicato sei nuove immagini ufficiali della stagione finale di The Walking Dead, alcune delle quali dedicate ad un team up tra Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan).

A quanto pare i primi episodi del nuovo arco narrativo vedranno i due nemici collaborare invece che combattere tra di loro. Maggie vuole ancora Negan morto per aver ucciso Glenn (Steven Yeun), suo marito e padre di suo figlio Hershel, e avrebbe già tentato di farlo fuori se i sopravvissuti non avessero bisogno del suo aiuto per salvare Alessandria.

Più avanti nella stagione, Carol, Aaron, Jerry e l'ex sussurratrice Lydia torneranno a Hilltop per la prima volta da quando hanno lottato per difendere la colonia dall'attacco della madre di quest'ultima, Alpha.

Stando alle trame di The Walking Dead 11 svelate di recente da AMC, l'episodio 8x01 ("Acheron - Parte 1) vedrà l'equipaggio di Daryl perlustrare una base militare mentre Maggie proporrà una nuova missione per la sopravvivenza. Nella seconda parte della premiere, invece, la squadra di Maggie viaggerà in un tunnel della metropolitana mentre Yumiko cercherà di indagare sul Commonwealth.

Vi ricordiamo che la stagione debutterà in esclusiva nel catalogo Star di Disney+ il prossimo 23 agosto. Intanto, Jeffrey Dean Morgan ha anticipato che i primi due episodi di The Walking Dead 11 saranno un inferno.