The Walking Dead 11: Maggie Rhee 'non sarà la stessa persona'

"La donna che se n'è andata non è quella che sta qui adesso". Questo è quanto è stato mostrato nel primo trailer della stagione 11 di The Walking Dead Maggie Rhee (Lauren Cohan) a Negan (Jeffrey Dean Morgan). Insomma, una cosa è certa: Maggie è tornata.

Più di un'intera stagione dopo l'uscita temporanea di Cohan nella stagione 9, Maggie ha fatto un drammatico ritorno per aiutare a finire la Guerra dei Sussurri nel finale della stagione 10, "Una morte certa", prima di riunirsi con Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) nell'episodio esteso della decima stagione "Casa Dolce Casa".

Tuttavia, il ritorno a casa di Maggie, con il figlio di nove anni Hershel Rhee (Kien Michael Spiller) al seguito, è stato tutt'altro che dolce. Tornare ad Alexandria ha significato ricongiungersi con l'assassino di suo marito, Negan, otto anni dopo il confronto che ha spinto Maggie a lasciare la Virginia con Georgie (Jayne Atkinson).

Al riguardo, la produttrice esecutiva Denise Huth, durante uno streaming live con TWDUniverse su Twitch, ha riferito:

"Una delle cose più eccitanti di quest'anno, ovviamente, è che Lauren Cohan è tornata nei panni di Maggie. Questo ha spostato il focus di alcune delle storie in questi primi otto episodi ed è eccitante. La donna se n'era andata ed è tornata e ha riscritto il finale della stagione 10. Ora finalmente è tornata indietro perfettamente integrata nella storia. Lavorare con questi personaggi e questi attori è davvero emozionante."

Ricordiamo che Maggie si è aperta con Daryl sui suoi anni di viaggio proprio nell'episodio "Casa Dolce Casa", ma le parti più oscure di ciò che è successo alla sua gente - un piccolo gruppo chiamato Wardens - è una storia che non verrà alla luce fino all'arrivo degli episodi "Acheron: Parte I" e "Acheron: Parte II".

La produttrice ha poi continuato affermando:

"Ci sono molte cose su di lei che non sappiamo. È stata via per molto tempo e ha visto un sacco di cose, e questo servirà a capire chi è ora. Non è la stessa persona che era quando se n'è andata ed è stato emozionante veder nuovamente lavorare insieme attori che non si vedevano da tempo. Sembrava il primo giorno di scuola!"

Nella stagione 11, gli alessandrini sono braccati dai Razziatori: il formidabile gruppo di assassini mascherati che hanno segnato la sconfitta e la fuga di Maggie e del suo popolo. I nuovi cattivi intrecciati con il passato di Maggie fanno parte di una storia originale non tratta dai fumetti, quindi anche i lettori che hanno familiarità con il materiale originale non sapranno cosa aspettarsi quando i Razziatori torneranno per iniziare la prima parte di otto episodi del finale della serie.

Date un'occhiata al trailer di The Walking Dead 11 in attesa del debutto il 23 agosto su Disney+.