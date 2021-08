The Walking Dead 11, Maggie ucciderà Negan? La risposta di Lauren Cohan

Con l'episodio intitolato Acheron Part II abbiamo assistito alla prima morte di stagione in The Walking Dead 11, ma come sappiamo una delle dinamiche che caratterizzeranno la stagione finale della serie è quella tra Maggie e Negan. I due si sono ritrovati dopo che, nella stagione 7, il secondo ha brutalmente ucciso il marito della prima, Glenn.

Sono in molti ad aspettarsi una resa dei conti, ma secondo Lauren Cohan, che in The Walking Dead interpreta Maggie, non è detto che ciò debba avvenire per forza. L'attrice ha parlato del suo personaggio e dell'ultima stagione della serie in una recente intervista a EW.

"Dovresti odiarlo per questo momento in cui lascia Maggie a morire" ha spiegato raccontando una scena dell'episodio 11x02. "E poi quando dice: Ha appena detto che mi avrebbe ucciso, tu cosa avresti fatto? Ed è come se tutti quelli che sono ancora vivi dovessero farsi più astuti. [...] Devi solo sopravvivere, devi adattarti. E in ogni frangente, Negan fa ciò che gli sembra che funzionerà più a lungo."

Secondo Lauren Cohan, però, nella stagione finale di The Walking Dead iniziata con uno scioccante cliffhanger, non uccidere Negan è per Maggie una questione d'onore. "È come se, se io lo uccido, una volta attraversata quella linea non si possa tornare indietro". Resistere all'impulso della vendetta, però, è complicato. "Vorrei solo ucciderlo. Vorrei che Maggie gli sparasse" ha aggiunto, immedesimandosi nel personaggio. "Il fatto che lo voglia fare, ma non lo fa, racconta la sua speranza di superare questa rabbia animalesca. Un piccolo filo del tipo: Devo mantenerlo in vita, devo mantenere vivo questo rispetto per la vita."