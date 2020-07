The Walking Dead 11, Margot Bingham entra nel cast della serie AMC

Se sul futuro a lungo termine di The Walking Dead si cela il più fitto mistero, su quello a breve termine della serie AMC abbiamo nuove informazioni, come ad esempio l'aggiunta di un nuovo membro del cast, Margot Bingham.

Quello di Bingham, vista di recente nella serie Netflix di Spike Lee She's Gotta Have It e nel medical drama di NBC New Amsterdam, e precedentemente vista anche in The Family di ABC e nella serie prodotta da Mark Whalberg e Martin Scorsese Boardwalk Empire - L'Impero del Crimine, è in realtà una sorta di ritorno nel mondo di The Walking Dead.

Come riporta Deadline, infatti, non sappiamo ancora quale personaggio interpreterà l'attrice, ma sembrerebbe che questa possa finalmente dare un volto a Stephanie, la donna di cui abbiamo sentito la voce via radio in due episodi della decima stagione di The Walking Dead, 10x06 Bonds e 10x11 Morning Star.

Stephanie è un'enigmatica sopravvissuta dell'epidemia zombie a Charleston, West Virginia, che riesce a connettersi radiofonicamente con Eugene Porter (Josh McDermitt).

Come ricorda sempre il sito, la showrunner della serie, Angela Kang, ha anticipato che lo show si ritroverà presto ad esplorare degli ambienti più urbani rispetto a quelli che abbiamo visto finora.

Ad ogni modo, qualcosa in più su The Walking Dead 11 ci verrà sicuramente detto nei prossimi giorni, in occasione dei panel AMC al Comic-Con @ Home.