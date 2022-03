The Walking Dead 11, Margot Bingham su Eugene e Stephanie:'È consapevole di ogni mossa'

Da oggi su Disney+ è disponibile il nuovo episodio dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, The Lucky Ones. Diversi colpi di scena potrebbero essere svelati in prossimità della conclusione definitiva dello show AMC, dopo 12 anni di messa in onda e grande successo di pubblico. A parlare ora è Margot Bingham.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler dell'episodio 12 di The Walking Dead 11. Sul nostro sito trovate la recensione dell'episodio 12 della serie AMC.



"Sono Max, non c'è Stephanie" svela Max (Margot Bingham) quando si identifica come la voce misteriosa nella radio di Eugene (Josh McDermitt). Dopo essere giunto al Commonwealth per incontrare la donna di cui si era innamorato alla radio, Eugene ha appreso che era tutto una finzione: si trattava di Shira (Chelle Ramos), agente segreto che lavora per Lance Hornsby (Josh Hamilton). In The Lucky Ones, Eugene incontra Max, la vera Stephanie.



Del personaggio e del suo rapporto con Eugene ha parlato Margot Bingham:"Penso che Max conosca il suo posto nelle gerarchie e nel classismo del Commonwealth, ed è molto cauta con le sue mosse. Ha molto da guadagnare e molto da perdere, perché anche la sua famiglia è in pericolo. Credo sia cautamente consapevole di ogni sua mossa, cerca di tenere Eugene al sicuro e di fare del suo meglio".



