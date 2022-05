The Walking Dead 11: Morgan tornerà nello show principale? Ecco gli indizi!

Il personaggio di Morgan, interpretato da Lennie James, è uno dei più amati dai fan di The Walking Dead e dal suo emergere nella serie principale è passato a un ruolo da leader di maggior rilievo nello spin-off Fear of the Walking Dead, ormai giunto alla sua Stagione 7. Ma Morgan potrebbe fare ritorno nello show principale? E' una possibilità.

Parlando da solo con Alicia, Morgan fa ascoltare un messaggio segreto su nastro di Grace. La registrazione lo implora di dimenticare l'assalto alla Torre e di mettersi in salvo con Mo (il bambino), ma Morgan risponde: "Ho già lasciato delle persone a cui tenevo una volta e non mi è MAI andata bene". La frase è un chiaro riferimento alla gang di Rick ad Alexandria e conferma come, ora che Morgan ha riconsiderato il suo atteggiamento verso la violenza, rimpianga profondamente di essersene andato dopo All Out War.

L'enfasi che Morgan pone sul fatto che lasciare The Walking Dead "non è mai stato giusto" potrebbe far pensare a un potenziale ritorno nella serie principale. Anche dopo tanto tempo, Morgan si sente ancora immensamente in colpa per aver abbandonato i suoi vecchi amici, e questo rimorso assillante lo sta evidentemente consumando. Se ne avesse la possibilità, il più vecchio amico dell'apocalisse di Rick Grimes potrebbe tornare ad Alexandria e fare ammenda.

Se si considera il modo in cui si conclude l'episodio "The Raft" di Fear The Walking Dead, un ritorno a The Walking Dead non è sicuramente da escludere per Morgan Jones. Sceglie di andarsene da solo con Mo (il bambino), partendo verso l'ignoto su una zattera. Morgan decide anche di prendere le decisioni migliori per suo figlio da qui in avanti, piuttosto che seguire il suo istinto di combattere Victor Strand e costruire qualcosa di nuovo per tutti. A un certo punto, i venti del destino - e un profondo senso di rimpianto - potrebbero riportare Morgan ad Alexandria. Dopotutto, ci sono posti peggiori in cui crescere un figlio, e la Virginia ha il netto vantaggio di non essere un deserto nucleare.

