The Walking Dead 11, la morte arriva per tutti nel nuovo video in anteprima della premiere

A poco più di un mese dal ritorno in onda, AMC ha diffuso in rete una clip ufficiale tratta dalla premiere dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, il cui debutto in Italia è fissato al prossimo 23 agosto nel catalogo Star di Disney+.

Nel filmato, che potete visionare all'interno della news, Daryl si trova di fronte ad una scena raccapricciante: un uomo ben vestito, diventato zombie da chissà quanto tempo, viene lasciato a marcire accanto al suo braccio staccato dal corpo e ancora ammanettato ad una valigetta piena di soldi. Il personaggio di Norman Reedus si trova in quello che sembra un vecchio accampamento per senzatetto all'interno di una metropolitana, dove spiccano messaggi di avvertimento per l'élite come "la verità mente" e "la morte arriva per tutti".

Intitolato 'Acheron: Parte 1', l'episodio vedrà i protagonisti tornare ad Alexandria dopo una missione alla ricerca di cibo andata meno bene del previsto, con il gruppo che si rende presto conte che gli alimenti non dureranno a lungo. Mentre la tensione e il nervosismo crescono all'interno della comunità, Magie propone una missione potenzialmente suicida che potrebbe porre rimedio alla situazione.

Nel frattempo, visto il recente annuncio della piattaforma streaming, c'è chi si chiede se in Italia The Walking Dead diventerà un'esclusiva Disney+ a discapito di Sky, dato che finora la pay tv ha distribuito tutte e 10 le stagioni dello show.