The Walking Dead 11, la morte che non ti aspetti: lo scioccante colpo di scena

Nel terzo episodio dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead abbiamo visto Maggie braccata dai Mietitori. Inizialmente sembrava tuttavia una puntata dalla trama più leggera del solito, con alcune scene quasi bucoliche, ma anche in questo caso sangue e violenza non sono mancati, e un momento in particolare è giunto davvero inaspettato.

Mentre i fan di The Walking Dead sono impazziti per Maggie e Negan, invitiamo chi non ha ancora visto l'episodio 11x03 a interrompere qui la lettura, dal momento che seguiranno spoiler.

Nell'episodio intitolato Hunted, Carol (Melissa McBride) cerca di addestrare alcuni cavalli selvaggi, per poterli sfruttare per il lavoro nei campi. Li vediamo correre, liberi e maestosi, dimenticando quasi di trovarci nel bel mezzo di un'apocalisse zombie.

Quando Carol conduce i cavalli all'interno di un recinto, ne accarezza uno per poi sdraiarsi al suo fianco e avvicinare una ciotola, il pubblico non immagina ancora che sta per succedere qualcosa di molto cruento. Invece, rapidamente la ciotola si riempie del sangue dello splendido animale, a cui il personaggio di Melissa McBride ha appena tagliato la gola.

Si tratta di un sacrificio necessario, dal momento che la gente di Alexandria muore ancora di fame. Per Carol è stata una decisione difficile, ma presa per il bene della collettività. Fatto sta che, nonostante la morte di alcuni personaggi, è probabilmente questa la scena più traumatica dello scorso episodio di The Walking Dead.