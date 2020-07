The Walking Dead 11: Negan e Princess saranno molto fastidiosi per Maggie

Sono numerosi i fan della serie AMC ad essere curiosi di vedere l'incontro tra Negan e Maggie nelle puntate di The Walking Dead 11: l'attore ne ha parlato anche con la collega Paola Lazaro, trovando così un'inaspettata alleata.

L'interprete di Princess ha partecipato al talk show ideato da Jeffrey Dean Morgan e intitolato "Friday Night In with The Morgans", in cui ha discusso dell'effetto che avrà l'arrivo di Princess sul gruppo di sopravvissuti guidato da Daryl e Carol: "Credo che Princess e Negan andranno perfettamente d'accordo. Magari all'inizio saranno come dei gatti che si soffiano appena si vedono o come quando si vede allo specchio, ma sono tutti e due pazzi".

Paola Lazaro ha poi parlato dell'atteso incontro tra Maggie e Negan, mettendo in mezzo anche il suo personaggio: "Princess e Negan andranno d'accordo e sarà molto interessante esplorare la loro dinamica, ma credo, e ne sono molto dispiaciuta, che darò molto fastidio a Maggie. È una donna seria che ha sofferto tanto, e poi arrivo io con un grande sorriso, del tipo ciao sono felice di essere qui". A quel punto è intervenuto Jeffrey Dean Morgan, che scherzando ha affermato: "Abbiamo anche questo in comune, credo che anche io darò molto fastidio a Maggie".

