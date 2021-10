The Walking Dead 11, non si torna indietro nel trailer della parte 2: ecco quando uscirà

Mentre il finale della prima parte di The Walking Dead 11 arriverà domenica sugli schermi americani, ci vorrà ancora un po' affinché il series finale possa andare in onda. Intanto, godiamoci il trailer della seconda parte dell'undicesima e ultima stagione diffuso quest'oggi da AMC.

Preparatevi a segnare sul calendario che a febbraio non vi muoverete di casa, perché è quando arriverà The Walking Dead 11B.

La seconda parte dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead debutterà infatti il 20 febbraio su AMC (il 13 per gli abbonati a AMC+), e possiamo aspettarci che seguirà subito dopo anche su Disney+ per il nostro paese, avvicinandosi sempre di più alla sua conclusione.

In questo trailer condiviso dai canali ufficiali della serie, vediamo come verrà presto introdotto il personaggio della Governatrice leader del Commonwealth Pamela Milton legata a un altro personaggio chiave di The Walking Dead, e come ancora una volta la sopravvivenza sarà l'obiettivo principale di chi è riuscito ad arrivare (vivo) fino a qui.

Chi ne uscirà vivo?

Difficile da dire, dato persino Jeffrey Dean Morgan non sa come finisce The Walking Dead...

E quanto riprenderà dai fumetti?

Sono tutte domande a cui inizieremo a trovare risposta il prossimo febbraio. Intanto fateci sapere la vostra nei commenti.