The Walking Dead 11, Norman Reedus ed Andrew Lincoln insieme su set di Atlanta: la foto

Sembra essere davvero tutto pronto per il ritorno di Rick Grimes in The Walking Dead 11 come dimostra questa foto diffusa sul web da un fan che ritrae Norman Reedus e Andrew Lincoln insieme ad Atlanta, città in cui si svolgono le riprese dello show AMC.

La foto in questione è stata scattata all'esterno del sushi restaurant Nagomiya nell'area di Midtown, a meno di un'ora di distanza dal set di The Walking Dead e come potete vedere voi stessi, lo chef del locale si è fatto ritrarre in compagnia dello sceriffo scomparso nella nona stagione e del suo amico Daryl Dixon. Sembra quindi ormai chiaro che prima del debutto dei suoi film, Andrew Lincoln apparirà per un'ultima volta nella serie che più di ogni altra lo reso celebre.

Chiaramente questa reunion rientra perfettamente nel più ampio progetto dei film in arrivo su Rick Grimes che sfortunatamente si stanno facendo attendere ben più del previsto. Da diverso tempo infatti si attendono notizie in merito all'inizio ufficiale dei lavori ma per il momento, su quel fronte, tutto tace ancora.

Sono passati infatti due anni da quando nel corso del Comic-Con un criptico teaser ha svelato il ritorno di Rick Grimes sul grande schermo, per la gioia dei fan di The Walking Dead che non hanno mai minimamente creduto alla sua morte. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro ma sembra ormai chiaro che Andrew Lincoln sia pronto a tornare in azione nella sua battaglia contro le orde di zombie.