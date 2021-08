The Walking Dead 11, Norman Reedus commenta il nuovo episodio: Daryl non si fida di Negan

The Walking Dead 11 si è aperta con uno scioccante cliffhanger che ha fatto molto discutere i fan, e adesso Norman Reedus, interprete di Daryl nella popolare serie tv zombie, è intervenuto per commentare la puntata.

L'attore ha dichiarato a TVLine che il suo personaggio "non si fida totalmente di Negan, quindi lo tiene sempre d'occhio". L'antagonismo di Daryl nei confronti dell'ex leader dei Salvatori, ha aggiunto la star, non è una reazione al ritorno di Maggie, che Negan ha reso vedova davanti a Daryl in una delle precedenti stagioni. “Daryl proteggerà sempre Maggie, chiaro. Ma per quanto riguarda lei e Negan, lascerà che risolvano il loro problema da soli. Se ciò dovesse rivelarsi impossibile, beh, tutte le scommesse a quel punto saranno annullate! Ma se si tratta di un litigio", dice Reedus, "Daryl si schiererà dalla parte di Maggie, fine della storia."

Altrove nell'episodio, Carol rischia il collo - e potenzialmente quelli dei suoi compagni - rimanendo in un magazzino pieno di vaganti per recuperare un ultimo gruppo di MRE. "Carol è Carol", ha dichiarato la sua interprete, Melissa McBride. “Sta pensando: 'Le persone hanno fame, devo farlo, e io sono Carol. Mi limiterò a correre i miei rischi.'” Recentemente Norman Reedys e Melissa McBride hanno parlato del rapporto di Daryl e Carol in The Walking Dead: i due personaggi, lo ricordiamo, saranno protagonisti di un nuovo spin-off del franchise.

The Walking Dead 11 è in onda su Disney+, con un nuovo episodio ogni settimana.