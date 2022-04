The Walking Dead 11, Norman Reedus e Greg Nicotero celebrano la fine delle riprese

Le riprese di The Walking Dead 11 sono terminate, e per l'ultima volta le star della serie AMC hanno messo piede sul set. E due veterani dello show, il produttore esecutivo Greg Nicotero e la star Norman Reedus hanno postato dei video per celebrare l'occasione.

Dopo 12 anni e 11 stagioni, l'amata serie di AMC sugli zombie The Walking Dead giungerà a conclusione.

I fan hanno già potuto vedere alcuni episodi della stagione finale, e diversi spin-off di The Walking Dead sono attualmente in produzione, quindi gli appassionati di questo universo non resteranno certo all'asciutto... Ma le note finali hanno sempre un sapore dolceamaro, come possiamo vedere anche dai video postati da Greg Nicotero e Norman Reedus su Instgram.

Reedus: "Forza amico, giriamo quest'ultimo video".

Nicotero: "12 anni".

Reedus: "Ti voglio bene amico. Grazie per tutto. È stata una gioia incredibile".

Nicotero: "Amico, ti ricordi quando eravamo degli sbarbatelli e abbiamo iniziato questo show? Avevamo ancora i capelli corti. Te lo ricordi?".

Reedus: "Mi sento come se il mio cervello fosse in corto circuito in questo momento. Non riesco proprio a pensarci".

Nicotero: "È dura, ma tra 12 ore il mondo per noi sembrerà un posto totalmente differente".

Reedus: "Sì, mi troverete steso sul pavimento del bagno con un Martini in mano, in lacrime".

Il secondo video, invece, è un throwback ai primi giorni di riprese di The Walking Dead, e vede protagonisti Reedus e la co-star Melissa McBride nel mentre si esibiscono in una simpatica performance canora.

"È finita. 11 stagioni, 12 anni. Non sono mai stato così esausto, ed è stato assolutamente fantastico. Grazie a tutti voi che ci avete accompagnato in questo viaggio, e che viaggio!".

E voi, quanto hype avete per il finale di The Walking Dead? Fateci sapere nei commenti.