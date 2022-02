The Walking Dead 11, Norman Reedus e Lauren Cohan protagonisti del nuovo promo

The Walking Dead 11 pt.2 sta per arrivare e in attesa del suo debutto, Norman Reedus e Lauren Cohan hanno fatto la loro apparizione in un divertentissimo video promozionale in cui condannano i fan alla ricerca costante di spoiler.

"Non odi quando le persone ti chiedono spoiler su The Walking Dead? Le persone possono scoprire da sole come Negan ottiene (bip!)" dice il volto di Daryl, mentre l'interprete di Maggie aggiunge divertita: "o cosa succede quando Carol (bip!)". I due hanno le bocche ben coperte da alcuni oggetti di scena, in modo tale da non dover rivelare in nessun modo nuovi particolare sullo show in arrivo il prossimo 21 febbraio su Disney+.

Naturalmente, i due attori non rivelano nulla del destino di Daryl e Maggie. Dopo essere entrati in guerra con Leah (Lynn Collins) e i Razziatori, i sopravvissuti incontreranno il Nuovo Ordine Mondiale quando il Commonwealth arriverà alle porte di Alexandria all'inizio della seconda parte di The Walking Dead 11.

"Si trovano in situazioni che sono per certi versi così diverse da quelle in cui si sono trovati prima. E quindi stanno cercando di affrontarle in modi che a volte possono essere scomodi per i loro personaggi, tradendo ciò che sono sempre stati" ha detto in precedenza la showrunner Angela Kang a Digital Spy.

Voi cosa vi aspettate da questi episodi conclusivi? Ditecelo nei commenti.