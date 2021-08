The Walking Dead, Norman Reedus e Melissa McBride parlano del rapporto tra Daryl e Carol

L'amicizia tra Carol e Daryl è uno dei pilastri di The Walking Dead, e continuerà ad esserlo nonostante le recenti difficoltà nate tra i due. Mentre i fan attendono il debutto della stagione 11 su Disney+, previsto in Italia il 23 Agosto, Norman Reedus (Daryl Dixon) e Melissa McBride (Carol Peletier) parlano dei personaggi che interpretano.

Nel corso di un'intervista su Zoom per TV Guide Magazine, la McBride ha definito l'amicizia tra Carol e Daryl come "Un pendio molto pericoloso". Il comportamento vendicativo di Carol nei confronti della leader dei Sussurratori, Alpha, ha creato una grande distanza fra i due compagni, mettendo a dura prova le dinamiche fra di loro. Ma adesso che Alpha è morta, ci si chiede se tutto potrà tornare come prima. A dare qualche speranza è Reedus. "C'è bisogno di vedere quei due personaggi unire le forze e combattere fianco a fianco di nuovo", ha detto l'attore. "Per forza, o tipo, il mondo finirebbe."

E in effetti un allontanamento definitivo sarebbe impensabile, considerando che Daryl e Carol avranno uno spin-off tutto loro, che dovrebbe arrivare nel 2023. E, considerando che l'undicesima sarà l'ultima stagione di The Walking Dead, il ricongiungimento e il ritorno alle vecchie dinamiche fra i due amici dovrebbe avvenire proprio nel corso degli episodi della season 11. A meno che non si voglia iniziare lo spin-off con una situazione un po' diversa del previsto...

Chi lo sa, intanto i fan attendono la conclusione della serie principale, che sarà composta da ben 24 episodi complessivi che saranno distribuiti in 3 tranche da 8 fino al 2022, data in cui saluteremo definitivamente lo show.