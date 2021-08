The Walking Dead 11, Norman Reedus e Michael James Shaw saranno ospiti di Talking Dead

Norman Reedus e Michael James Shaw saranno ospiti dell’edizione speciale di Talking Dead, The Walking Dead Season 11 Preview Special condotto da Chris Hardwick, che andrà onda il 15 agosto su AMC per parlare della tanto attesa ultima stagione di The Walking Dead.

AMC ha annunciato che Reedus, la showrunner Angela Kang e il nuovo personaggio regolare della serie Michael James Shaw si uniranno a Hardwick nello speciale di Talking Dead lo stesso giorno in cui la premiere della stagione 11 sarà in streaming anticipata su AMC+.



"Siamo tornati alle nostre grandi, vaste, massicce stravaganze con molte fantastiche interazioni tra i personaggi e tra le persone che amiamo", ha detto Kang dell'undicesima stagione durante il Comic-Con di San Diego.

Reedus ritorna nei panni di Daryl e Shaw farà il suo debutto nei panni di Mercer, un membro del Commonwealth, una nuova civiltà nell'universo di The Walking Dead che ha catturato Eugene (Josh McDermitt), Yumiko (Eleanor Matsuura), Ezekiel (Khary Payton) e Princess (Paola Lazzaro).

L'edizione speciale di Talking Dead ci permetterà di dare un’occhiata all'ultima stagione, la cui premiere è fissata al 23 agosto su Disney+, e sentire che cosa ne pensano i protagonisti.



