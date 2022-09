The Walking Dead 11, Norman Reedus ricorda l'incidente sul set: 'Pensavo sarei morto'

Norman Reedus ha dichiarato di aver rischiato di non uscire vivo da The Walking Dead. L'11 marzo, l'interprete di Daryl Dixon ha subito una commozione cerebrale sul set durante le riprese del finale della serie, costringendo la produzione a uno stop di alcuni giorni. Le riprese sono ripartite dopo una settimana di pausa quando Reedus ha recuperato.

In un'intervista a Entertainment Weekly, l'attore ha rivelato che l'infortunio era più grave di quanto riportato a marzo dalle varie agenzie stampa.

"Oh amico, è stato orribile", ha detto Reedus. "L'intera prova per me personalmente è stata terrificante. Ho pensato che sarei morto". Reedus ha aggiunto: "È stato molto grave. È stato spaventoso. Sono stato colpito in faccia e in testa un milione di volte. Ho sfondato i finestrini delle auto, ma quello mi ha fatto suonare il campanello d'allarme".

Dopo l'incidente, Reedus ha ricordato: "Sono stato visitato da un neurologo. Ho avuto ogni sorta di... Non ho superato il test della luce. Avevo una guardia di sicurezza nel vialetto, per sicurezza. Mi tenevo alle pareti camminando per le stanze. È stato pazzesco".

Una settimana dopo l'incidente, Reedus ha postato un messaggio sui social media assicurando ai fan che stava "migliorando" prima di essere autorizzato a tornare al lavoro. Mentre Reedus si riprendeva, in alcune scene in cui il personaggio dell'attore non appariva davanti alla macchina da presa, è stata utilizzata una controfigura.

Reedus, che ha recitato in tutte le undici stagioni a partire dal 2010, afferma di essersi sentito in colpa per il fatto che il suo infortunio abbia ritardato le riprese, già di per sé molto lunghe: invece dei 16 episodi standard, la stagione finale ampliata si estende per un totale di 24 episodi.

"Le riprese durano più di un anno e abbiamo dovuto rimandarne alcune perché ero steso a letto", ha detto Reedus a EW. "Quindi il senso di colpa per il fatto che non fossi al lavoro e che la gente si chiedesse: 'Dobbiamo stare fermi una settimana? Due settimane?' - questo mi preoccupava".

Nel frattempo, sono emerse novità circa lo spin-off su Daryl, dopo l'addio di Melissa McBride.