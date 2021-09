The Walking Dead 11, Norman Reedus si sente tradito dal ...cane di Daryl?!

Norman Reedus, la star di The Walking Dead, ha affermato di essersi sentito "tradito" da Dog, il migliore amico di Daryl, nel corso dell'ultima stagione della serie zombie di AMC.

Questo perché nell'episodio 4 della stagione 11 (recuperate la nostra recensione di The Walking Dead 11 episodio 4), Daryl e Dog fiutano un odore familiare quando Leah ritorna improvvisamente dopo essere scomparsa nell'episodio "Find Me" della stagione 10. Leah aveva lasciato Dog nella capanna dove lei e Daryl avevano iniziano la loro storia d'amore, ma quando la sua vecchia fiamma del protagonista ritorna nella stagione 11, lo fa come membro dei Razziatori, una squadra di mercenari mascherati comandati da Pope (Ritchie Coster). A quel punto Daryl cerca di andarsene con Dog, ma il cane decide di rimanere al fianco di Leah. E Norman Reedus non l'ha presa benissimo.

"Voglio dire, era il cane di Leah, okay. Forse quello è l'unico modo che il cane ha di dirmi che appartiene a Leah. O forse sta cercando di aiutarmi. Lei si toglie la maschera e il cane continua a non venire verso di me, ma forse mi sta dicendo che c'è ancora qualcosa di buono in lei? Non lo so. Chi lo sa", ha detto Reedus ad AMC.com. "Quel giorno mi sono sentito un po' tradito, lo ammetto. Ho pensato, 'ma dai!' Anche sul set, se sceglie il suo allenatore invece che venire da me, me la prendo!". Il co-protagonista canino di Reedus, di nome Seven, è molto più addestrato del personaggio che interpreta, Dog che invece nella serie ha il brutto vizio di scappare nei tunnel della metropolitana infestati dagli zombie) per iniziare la stagione e appunto 'tradisce' Daryl abbandonandolo per Leah. Quale sarà adesso il suo destino? "È un buon cane", ha concluso Reedus. "Ed è il cane di Leah, quindi lei non permetterà che gli accada nulla di male. Spero".

In passato Norman Reedus aveva tentato di adottare il cane Seven.