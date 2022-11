The Walking Dead 11, Norman Reedus crea il panico sul finale di serie: 'Muoiono tutti'

La notizia non è (troppo) nuova: da tempo, infatti, le dichiarazioni di Angela Kang sul finale di TWD avevano parlato di una conclusione sconvolgente e... letale. Non a caso il titolo ufficiale dell'episodio 11x23 è "Rest in Peace". A confermare le parole della Lang è proprio Norman Reedus.

"Accade un sacco di roba. Alcuni gruppi mostrano un coraggio senza pari che non ci si aspetta, il che è fantastico. E sono dei set enormi - dei set prepotentemente enormi! E poi muoiono tutti. NO, SCHERZO!", così si è espresso l'attore in una recente intervista per EW. Potete rilasciare un sospiro di sollievo, perché non è più così certo che muoiano davvero tutti. Quello che traspare però dalle altre dichiarazioni dell'attore è che:

Ci sono momenti davvero tristi. Altri invece che vi faranno urlare 'C***O sì, che gruppo!' o 'Ma no, eddai!'. Ci saranno numerosi momenti di questo genere per gli spettatori della serie. Ci siamo andati pesanti nell'ultimo episodio (vi rimandiamo a tal proposito alla nostra grandissima adrenalina in circolo. C'è molta emotività. Molta paura. D'altronde questi sono tutti gli elementi che si augurano per un finale, di sicuro".



Mancano davvero pochi giorni all'ultimo episodio di The Walking Dead Stagione 11, previsto infatti per il 20 Novembre 2022. . Altri invece che vi faranno urlare 'C***O sì, che gruppo!' o 'Ma no, eddai!'. Ci saranno numerosi momenti di questo genere per gli spettatori della serie. Ci siamo andati pesanti nell'ultimo episodio (vi rimandiamo a tal proposito alla nostra recensione dell'episodio 11x22 di The Walking Dead ), quindi c'è già una. C'è molta emotività. Molta paura. D'altronde questi sono tutti gli elementi che si augurano per un finale, di sicuro".Mancano davvero pochi giorni all'ultimo episodio di, previsto infatti per il