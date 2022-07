The Walking Dead 11: le nuove foto annunciano l'atto conclusivo

The Walking Dead sta per raggiungere la sua conclusione dopo 11 stagioni. Ad annunciare l'ultimo blocco composto da otto episodi è stato un trailer di TWD presentato nel corso del Comic-Con. Ora, mentre attendiamo il 2 Ottobre, data in cui le puntate inizieranno ad arrivare su Disney+, arrivano delle nuove foto dell'atto conclusivo.

Nel corso di un'intervista post-panel al Comic-Con, evento durante il quale sono state rilasciate le foto, la showrunner e produttrice Angela Kang ha parlato della fine di quest'avventura, che in realtà apre le porte ad altri spin-off in arrivo. "Credo che ogni volta che devi mettere fine a una storia - e questo è vero per qualsiasi show, credo - tutti vogliano atterrare bene", ha dichiarato Angela Kang. "Ma in modo particolare per noi, questo è qualcosa che è stato così importante per i nostri fan, per l'intera comunità che è rimasta con noi e per noi. Siamo tutti appassionati di questo show, amiamo questo show, amiamo lavorare insieme. E dunque vogliamo farlo bene".

Ovviamente, in seguito, la showrunner ha ringraziato non solo coloro che hanno lavorato alla serie, ma anche il pubblico, che l'ha tenuta in vita per così tante stagioni. Intanto nelle immagini vediamo Daryl, Padre Gabriel, Carol e Aaron, che affrontano una lotta che potrebbe portarli in diverse direzioni.

Ora, mentre guardate le foto che sono in fondo all'articolo, vi anticipiamo il finale di TWD con una immagine esclusiva!