The Walking Dead 11, nuovo teaser dedicato ai Reapers: che la fine abbia inizio!

Dopo l'annuncio dell'arrivo di The Walking Dead su Disney+, l'AMC ha deciso di rilasciare un nuovo teaser della stagione 11 dedicato ai Reapers, ovvero i Mietitori che sembrano essere una delle minacce più grandi per i sopravvissuti in questi nuovi episodi.

Nel breve video che trovate in calce alla notizia si vedono alcune delle protagoniste femminile dello show e delle immagini alquanto inquietanti. Si nota infatti un gruppo di persone mascherate e armate che sembrano essere poste accanto a delle persone impiccate.

I Reapers sono stati introdotti nell'episodio Home Sweet Home della decima stagione, quando Maggie e Daryl sono stati attaccati nel bosco da un gruppo chiaramente addestrato a combattere e in possesso di molteplici armi. Resta da capire come questi influenzeranno le storie dei nostri nel corso dei nuovi episodi che saranno rilasciati a partire dal prossimo 22 agosto.

L'esordio dell'ultima stagione sarà preceduto da uno speciale di The Walking Dead che ci permetterà di dare uno sguardo approfondito ai primi otto episodi della serie che si avvia ormai verso la sua definitiva conclusione. Non sarà facile dire addio a quella che forse è la parte più importante di questo franchise di grande successo creato da Robert Kirkman, per fortuna però l'eredità di The Walking Dead non si esaurirà tanto presto. Continuerà a mettere piede nelle nostre case grazie ai molteplici spin-off oggi in produzione.