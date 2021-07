The Walking Dead 11, il nuovo teaser con tutti i protagonisti: 'scapperai o combatterai?'

AMC ha diffuso un nuovo teaser trailer dell’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead. Lo show basato sui fumetti di Robert Kirkman sta per concludersi e l'attesa premiere debutterà il 22 agosto.

In questi primi otto episodi che si svolgono dopo la conclusione della Guerra dei Sussurri, i sopravvissuti della distrutta Hilltop e del Regno caduto devono unire le loro forze con gli abitanti di Alexandria per salvare l'ultima comunità rimasta in piedi e respingere un nuovo gruppo di nemici: predoni mascherati chiamati i Mietitori.



Il teaser, che potete vedere in calce alla notizia, mette in primo piano tutti i protagonisti da Maggie (Lauren Cohan) a Ezekiel (Khary Payton ) passando per Aaron (Ross Marquand), Gabriel (Seth Gilliam) e Darly Dixon (Norman Reedus) ed in sottofondo possiamo sentire una canzone le cui parole recitano: "scapperai o combatterai?".

"Dopo i sei episodi aggiuntivi della Stagione 10, incentrati su storie più piccole e guidate dai personaggi, siamo entusiasti di dare il via alla Stagione 11, la più grande mai realizzata", ha detto Angela Kang, produttrice esecutiva e showrunner di The Walking Dead.



"La posta in gioco sarà alta: vedremo più zombie, tonnellate di azione, nuove storie intriganti, luoghi mai visti prima e i nostri gruppi riuniti in un'unica comunità per la prima volta, cercando di ricostruire ciò che i Sussurratori gli hanno preso. "



Avvicinandoci alla premiere, AMC ha rivelato anche i titoli dei primi 8 episodi di The Walking Dead 11, inoltre se avete intenzione di recuperare o riguardare The Walking Dead potrete farlo anche su Disney+, le dieci stagioni dell'amata serie zombie saranno disponibili dal 2 luglio sulla piattaforma.