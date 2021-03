The Walking Dead 11: Un nuovo teaser della stagione ci mostra una torta di compleanno

Continuano i teaser di The Walking Dead 11: questa volta il network AMC ha mostrato una scena diversa dedicata alla stagione finale dello show di successo ispirato ai fumetti scritti da Robert Kirkman.

In calce alla notizia trovate il breve teaser pubblicato su YouTube incentrato su quella che sembra una semplice torta, mentre in sottofondo si sentono le voci degli avventori e una musica inquietante. Gli appassionati hanno subito iniziato ad ipotizzare per quale motivo i trailer dell'undicesima stagione di The Walking Dead si sono concentrati su un gelato prima e una torta adesso, mentre un fotogramma che appare dopo tre secondi mostra il Wall of the Lost: un muro che si trova all'ingresso del Commonwealth in cui sono presenti più di cinquanta mila foto di persone scomparse.

I lettori del fumetto di Robert Kirkman credono che la pasticceria presente nei teaser possa essere la stessa vista nel numero 175 dei fumetti, il luogo è molto importante per Michonne, personaggio che però non è più presente nelle puntate dello show di AMC. Per vedere la stagione conclusiva dovremo aspettare l'estate del 2021, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altri dettagli riguardo la trama della serie. Per finire, ecco un'intervista a Melissa McBride di The Walking Dead.