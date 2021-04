The Walking Dead 11, il nuovo trailer svela la data di uscita della stagione finale!

Mentre gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead sono da pochi giunti al termine, AMC ha approfittato della messa in onda della puntata dedicata a Negan per diffondere in rete un nuovo trailer ufficiale della stagione finale, rivelando finalmente la data della premiere.

Come potete vedere nel filmato in calce alla news, l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead farà il suo debutto il prossimo 22 agosto. L'arco narrativo finale sarà composto da un totale di 24 episodi, ma dunque la serie dovrebbe concludersi nel corso dei primi mesi del 2022.

Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Christian Serratos, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, e Jeffrey Dean Morgan faranno ritorno nel cast insieme a Callan McAuliffe, Eleanor Matsuura, Cooper Andrews, Nadia Hilker, Cailey Fleming, Cassady McClincy, Dan Fogler, Angel Theory, e Lauren Ridloff. Tra le new entry invece troveremo Margot Bingham nel ruolo di Stephanie, la voce che Eugene ha sentito alla radio, e Michael James Shaw nei panni di Mercer, un importante membro del Commonwealth Army.

Oltre alle varie serie satellite già in onda come Fear the Walking Dead, lo ricordiamo, AMC ha annunciato l'arrivo della serie antalogica Tales of the Walking Dead ad uno spin-off incentrato su Daryl e Carol che di fatto porterà avanti gli eventi dello show principale. Nel frattempo, prosegue la pre-produzione della trilogia di film di The Walking Dead dedicata a Rick Grimes.