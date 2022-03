The Walking Dead 11, da oggi su Disney+ l'episodio 12: tutto quello che c'è da sapere

Da oggi su Disney+ è disponibile il nuovo episodio della stagione 11 di The Walking Dead, The Lucky Ones, proposto il giorno seguente della messa in onda originale da parte di AMC. L'episodio conduce ulteriormente la trama verso la conclusione definitiva della serie tv, giunta al capolinea dopo ben 12 anni.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di The Lucky Ones, il nuovo episodio di The Walking Dead 11 disponibile da oggi Disney+. Sul nostro sito trovate la recensione dell'episodio 12 della serie, in attesa del gran finale.



Nonostante nei fumetti sia Rick Grimes ad incontrare il governatore Milton e il suo Nuovo Ordine Mondiale, nella serie quest'incombenza ricade su Aron (Ross Marquand). È lui che regala a Pamela Milton (Laila Robins) il grande tour di Alessandria. Nell'episodio 12 l'ambizioso vice governatore Lance Hornsby (Josh Hamilton) organizza incontri con i leader delle comunità alleate. Egli pianifica un'espansione del Commonwealth ma l'accordo raggiunto dipende dall'approvazione di Maggie.



Anche in questo caso, nei fumetti è Eugene a guidare la delegazione del governatore Milton ad Alessandria.

Per scoprire come si evolverà la situazione in vista dei due episodi finali della serie non vi resta che andare su Disney+ e godervi il nuovo episodio di The Walking Dead.



Ma se la serie madre sta finendo quali spin-off di The Walking Dead sono in lavorazione?