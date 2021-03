The Walking Dead 11: perché la prossima stagione sarà quella finale?

La serie televisiva di The Walking Dead si sta lentamente avvicinando al suo finale. Ormai sappiamo da tempo che l'undicesima stagione dello show originale AMC porterà a termine le avventure dei nostri sopravvissuti preferiti in un mondo ormai irrecuperabile. Ma come mai un prodotto talmente popolare si interromperà con la prossima stagione?

Abbiamo visto insieme come Melissa McBride abbia paura della conclusione di The Walking Dead, ma ormai il destino della serie è inevitabile, nonostante il franchise continuerà a vivere grazie a una serie di spin-off già programmati da tempo. Ma sono sempre stati questi i piani della produzione? TWD doveva concludersi con la sua undicesima stagione?

I piani originali di AMC

In realtà, la questione è più complicata di quanto possa sembrare. Da un lato, sicuramente era da tempo nell'aria la notizia che lo show attualmente prodotto da Angela Kang sarebbe finito in tempi relativamente brevi. La motivazione risiede nel fatto che, saggiamente, l'emittente vorrebbe evitare di compiere l'errore di un altro grandissimo successo mondiale come quello di Game of Thrones, e sorpassare narrativamente parlando il materiale d'origine. Infatti, il fumetto di The Walking Dead si è concluso con il volume 32, uscito a luglio del 2019, e la serie si è pericolosamente avvicinata agli archi narrativi che ne fanno parte.

Tuttavia, prima dello scoppio della pandemia globale di COVID-19, era stato previsto che la serie avesse una stagione 11 da 16 episodi, e un dodicesimo ciclo di puntate conclusivo. Dopo l'emergenza sanitaria, è stato deciso di aggiungere alcune puntate alla stagione 10, e di concludere con l'undicesima da 24 episodi, facendone "perdere" solamente 2 al computo originale.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione del diciottesimo episodio di The Walking Dead 10, la palla passa a voi: cosa ne pensate? Avreste voluto vedere la dodicesima stagione di The Walking Dead, o preferite sia andara così? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!