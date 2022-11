The Walking Dead 11: QUEL personaggio è davvero morto alla fine del penultimo episodio?

Dopo 12 anni, 11 stagioni e 146 episodi, è rimasto solo un episodio alla fine di The Walking Dead. I fan sono rimasti contemporaneamente entusiasti e sconvolti, soprattutto dopo una penultima puntata caratterizzata da azione, intrighi e molte varianti di zombie e ha anche preparato i fan all'arrivo di una grande tragedia, scopriamo insieme quale.

ATTENZIONE: seguono SPOILER, non proseguite con la lettura dell'articolo se non siete in pari con l'11esima stagione di The Walking Dead.

"Family" inizia ad Alessandria il giorno in cui le cose cambiano davvero. Tutti i presenti fanno i bagagli, prendono le armi e si prepararono. Chiaramente, è il giorno in cui Pamela Milton avrebbe avuto la sua rivincita. Al Commonwealth, Mercer organizza un modo per far rientrare tutti in città, mentre Eugene Porter cerca di rimanere nascosto. Hanno le carte in regola per una rivolta perfetta, finché non accade l'impensabile: Judith Grimes viene uccisa.

Daryl, un Negan appena redento e il resto del gruppo si sono intrufolati nel Commonwealth attraverso vecchi tunnel per emergere all'interno della Union Station. Quando arrivano, Pamela è pronta per loro. Aveva incatenato le porte e piazzato degli uomini armati al piano superiore dell'edificio, così scoppia un intenso scontro a fuoco. Anche Pamela prende un fucile e inizia a sparare. Il gesto dimostra la sua tenacia, ma uno dei suoi primi colpi colpisce Judith.

Dal punto di vista della trama, il fatto che sia stata Pamela a sparare a Judith è stato un pugno allo stomaco per i fan. Pamela aveva visto suo figlio Sebastian morire per mano degli ambulanti, quindi conosceva il dolore della perdita di un figlio. Eppure non ha mostrato il minimo rimorso. La prima cosa che ha fatto è stata urlare che era stata colpa degli aggressori. Pamela che incolpa gli altri è stato un ottimo modo per The Walking Dead di mostrare che il personaggio non ha alcuna possibilità di redenzione.

Tuttavia, è pur sempre probabile che Judith sia stata solo ferita e che non sia morta. Come sappiamo il finale di The Walking Dead sarà lunghissimo, quindi ci sarà tempo per le spiegazioni. Inoltre, il finale di TWD sarà devastante e preparerà ai twist che vedremo negli spin-off in arrivo.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione della 11x23 di The Walking Dead.