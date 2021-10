The Walking Dead 11, Pope è furioso e in cerca di vendetta nel promo del nuovo episodio

Se nei prossimi episodi di The Walking Dead vedremo Daryl alle prese con un triangolo amoroso, una clip pubblicata in esclusiva da Comicbook.com anticipa una svolta importante nel nuovo episodio, il settimo dell'undicesima e ultima stagione della serie zombie. Protagonista della scena è un Pope (Ritchie Coster) particolarmente agguerrito.

L'episodio, intitolato Promises Broken, è già visibile in streaming su AMC+, e andrà in onda negli Stati Uniti domenica 3 ottobre.

Nel promo vediamo un furioso Pope che ordina a Daryl (Norman Reedus) e Leah (Lynn Collins) di trovare i suoi nemici nascosti. La sua squadra di mercenari, i Prescelti, sta dando la caccia a Maggie (Lauren Cohan) e al suo gruppo, anche per placare la sua sete di vendetta.

"Pope è imprevedibile" ha spiegato la showrunner di Angela Kang a The Walking Dead: Episode Insider. "Non credo che nessuno avesse previsto che avrebbe ucciso Frost nel mezzo di quell'interrogatorio per trovare Maggie, ma quello che stiamo imparando su Pope è che è in un luogo oscuro. È fatto a modo suo. È ossessionato dall'idea che Maggie sia là fuori, e in un certo senso, sta anche confondendo la testa di Daryl."

Nei giorni scorsi, intanto, è stato svelato un nuovo personaggio collegato a Rick Grimes. Dopo Promises Broken, la stagione finale di The Walking Dead proseguirà con un altro episodio, l'ultimo del 2021, che sarà intitolato For Blood e andrà in onda il 10 ottobre.