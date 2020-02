The Walking Dead 11: la première midseason svela i nomi dei fuggitivi

La première midseason di The Walking Dead 11 darà diverse risposte ai fan che ancora si chiedono quale sarà il destino dei protagonisti dopo l'epilogo di metà stagione che ha spiazzato non poco tutti gli appassionati della serie basata sull'omonima serie a fumetti di Robert Kirkman e trasmessa negli USA sul network AMC.

Non tutti usciranno dalla caverna della première di metà stagione di The Walking Dead 11, intitolata Squeeze. Il primo episodio risolve il cliffhanger sui sopravvissuti dello show: Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Aaron (Ross Marquand), Connie (Lauren Ridloff), Kelly (Angel Theory), Jerry (Cooper Andrews) e Magna (Nadia Hilker) sono intrappolati in una grotta brulicante di migliaia di camminatori accumulati da Alpha (Samantha Morton) e dai suoi Sussurratori.



Squeeze inizia con il gruppo che salta su rocce in direzione dell'acqua corrente. Visto che i camminatori sono riusciti ad entrare ci sarà sicuramente una via d'uscita, sostiene Jerry. Aaron informa il gruppo di ritenere che non sono soli mentre Magna è ansiosa e sente il bisogno di fare qualcosa; a quel punto indaga sul sistema del tunnel e viene attaccata da un Sussurratore. Daryl, Jerry, Magna, Aaron, Kelly e Connie abbattono gli assalitori armati di coltelli e ora sanno davvero che c'è una via d'uscita. Jerry infatti nota una freccia che indica una via di fuga.

Daryl vede una stretta apertura che cerca di allargare per poter liberare il gruppo; Daryl apre la strada, seguito da Carol - che tuttavia ha un attacco di panico - poi Magna e Kelly.

Carol è bloccata e non riesce a muoversi ma poi viene liberata, permettendo anche a Connie e Aaron di uscire. Jerry invece è troppo corpulento e inizia ad essere morso dai camminatori; tuttavia anche Jerry riesce in qualche modo a liberarsi e scappare. Il gruppo riesce a far esplodere l'apertura con della dinamite, con Daryl che salva in extremis Carol. Il tunnel inizia a cedere e Daryl e Carol sono in pericolo. Grazie all'aiuto di Magna, anche Daryl - molto debole - e Carol riscono ad uscire. Proprio Connie e Magna vengono sepolte e scompaiono. Quale sarà il loro destino?

In questi giorni Universal Studios ha rimpiazzato l'attrazione di The Walking Dead mentre un membro del cast di The Walking Dead ha parlato di quando gli haters lo insultavano in passato.