The Walking Dead 11, ecco le prime immagini ufficiali dell'ultima stagione!

L’attesissima ultima stagione di The Walking Dead chiuderà un’era importante della storia della tv. Anche se la qualità potrebbe non essere sempre stata alta, i fan non sono pronti a dire addio alla serie AMC, che ha pubblicato le prime immagini del capitolo finale per darci un assaggio di ciò che ci aspetta.

Sembra proprio che le donne dello show faranno squadra contro le nuove minacce e Negan (Jeffrey Dean Morgan) tornerà nel vivo delle cose stando alle immagini che trovate in calce alla notizia.



Le nuove foto mostrano Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan), Rosita (Christian Serratos) e Lydia (Cassady McClincy) circondate da vaganti e Negan che si lancia contro uno zombie con un piede di porco dopo aver bruciato la sua amata mazza da baseball Lucille nell’episodio bonus della decima stagione “Here’s Negan”.



"Il primo episodio è pazzesco. Non vedo l'ora che la gente lo veda", ha detto Scott Gimple, chief content officer di The Walking Dead Universe, della premiere della stagione finale durante uno streaming di TWDUniverse su Twitch.

"È molto, molto grande. Non voglio dire troppo, ma è roba che non abbiamo mai visto nello show. Dopo la quantità di episodi che abbiamo fatto, 153, è una cosa piuttosto interessante" ha aggiunto Gimple



Quando ha annunciato la premiere della stagione in onda il 22 agosto su AMC, Gimple ha affermato che la stagione finale ampliata inizia con "otto episodi ricchi di azione che presenteranno l'enorme portata e scala che i fan si aspettano dal TWD Universe".

Dobbiamo ancora vedere 24 episodi di The Walking Dead che andranno in onda prima del finale della serie nel 2022 e sicuramente le parole di Gimple contribuiscono ad alimentare grandi speranze per il finale di The Walking Dead.



Alcune foto rubate dal set di The Walking Dead ci avevano mostrato Mercer con la sua armatura dei soldati corazzati dell'Esercito del Commonwealth, altra grande aggiunta finale alla serie.