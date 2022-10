The Walking Dead 11, per il produttore 'il finale sarà un remix di quello dei fumetti'

Il finale della serie The Walking Dead sarà molto simile a quello dei fumetti su cui si basa la serie televisiva targata AMC. Tuttavia, il produttore Scott M. Gimple ha anche rivelato che ci saranno delle differenze fondamentali nel finale della longeva serie, di cui manca ormai poco alla messa in onda dell'episodio conclusivo, il 20 novembre.

In un'intervista a Entertainment Weekly, Gimple ha rivelato che il finale di The Walking Dead sarà contemporaneamente simile e diverso da quello del fumetto. "È come un remix. Alcune cose devono semplicemente essere rimescolate, il che penso sia fantastico, perché ho amato la fine del fumetto, ma ne vedremo un'altra versione, perché dobbiamo farlo", ha detto Gimple, che sarà showrunner dello spin-off con protagonisti Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne Grimes (Danai Gurira).

Il responsabile dei contenuti ha rivelato che lo spirito della storia originale scritta da Robert Kirkman sarà mantenuto nel finale, ma i fan dello show lo vedranno svolgersi in modo diverso. "Prende ancora la storia davvero bella di Robert Kirkman e racconta la sua storia, ma in un modo molto diverso e con un finale diverso. È come se fosse la stessa, ma diversa".

Gimple ha anche rivelato che una delle differenze principali tra il finale della serie televisiva e quello dei fumetti che i fan possono aspettarsi è il numero di personaggi che arriveranno al finale. "Penso che il cast dei personaggi principali dello show potrebbe essere un po' più grande di come si è concluso il fumetto", ha detto Gimple, spiegando che per far sì che la lunga serie si concluda in modo soddisfacente, ognuno dei personaggi sopravvissuti aveva bisogno di un proprio finale. "Tutti i personaggi hanno una fine", ha detto. "Gli ultimi episodi sono molto intensi. Fino al finale, l'intensità è totale. Abbiamo premuto sull'acceleratore".

Gimple ha anche promesso che in questo modo la serie principale si concluderà in modo corretto, in vista poi dei numerosi spin-off stand-alone che dovrebbero debuttare nel 2023. "Finirà con una conclusione davvero definitiva sia per la serie che per ogni singolo personaggio". La produttrice Angela Kang aveva svelato che il finale di The Walking Dead sarebbe stato ricco d'azione.

I cambiamenti nelle storie dei personaggi nel corso delle undici stagioni di The Walking Dead, in particolare di Rick e Carl, hanno fatto sì che il finale del fumetto non potesse essere realizzato nello stesso identico modo. Il fumetto si conclude con il figlio di Rick, Carl Grimes (interpretato nella serie da Chandler Riggs) che legge la favola della buonanotte alla figlia Andrea, in un mondo più sicuro ambientato circa vent'anni dopo gli eventi della serie.