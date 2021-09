The Walking Dead 11, nei prossimi episodi sarà rivelato il segreto di Michonne?

Anche se abbiamo recentemente visto una rilassatissima Lauren Cohan in riva al mare per un servizio fotografico, la situazione per Maggie e per gli altri personaggi di The Walking Dead continua a essere molto critica. Con la serie che si avvia alla conclusione, inoltre, sembra sempre più vicino il momento in cui si scoprirà il segreto di Michonne.

Nella stagione 10 di The Walking Dead, il personaggio interpretato da Danai Gurira scopre le prove che Rick (Andrew Lincoln) è ancora vivo da qualche parte, e per questo motivo parte per una destinazione sconosciuta. L'unica persona a cui Michonne ha raccontato tutto è Judith (Cailey Fleming), ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi episodi dello show.

Nell'ultima puntata andata in onda, intitolata Out of the Ashes, Judith ha avuto più volte l'opportunità di rivelare il segreto di Michonne, ma per il momento ha preferito tacere. Avrebbe potuto parlarne durante una conversazione con Daryl (Norman Reedus), ma ha temuto che dopo aver saputo come stanno le cose sarebbe partito anche lui. Ha taciuto quando è stata provocata da un bullo, che le ha detto che Michonne l'ha abbandonata. Ma presto la verità verrà a galla.

Sembra probabile che, a un certo punto della stagione 11 di The Walking Dead, qualcuno scoprirà da Judith che Michonne sta cercando Rick Grimes. Questo potrebbe servire magari anche a introdurre i prossimi film. Se non l'avete ancora fatto, intanto, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di The Walking Dead 11x05.