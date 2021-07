The Walking Dead 11: pubblicate le storie di tutti i personaggi principali!

E' quasi tutto pronto per l'esordio di The Walking Dead 11 su Disney+, con la AMC che ha pubblicato ben quattro nuovi teaser trailer per la popolare serie tv a base zombie.

Ma nel corso di oltre centocinquanta episodi tante cose sono cambiate, soprattutto i personaggi principali di The Walking Dead: per questo motivo, il network ha pubblicato delle schede speciali sui protagonisti dell'undicesima stagione, riassumendone le caratteristiche, le storie e il nome degli attori che li interpretano. In sostanza, una guida intuitiva ed immediata. Vediamole insieme:

Daryl (Norman Reedus) : un uomo di poche parole, Daryl è schietto, stanco, guardingo e, soprattutto, strategico. La sua natura nomade gli permette di navigare tra ciò che conosce e ciò che deve esplorare e scoprire. Il divario con Carol è un problema che i due devono affrontare, ma cercare cibo e provviste ha la precedenza. Un consiglio: mai scherzare con il suo cane.

: un uomo di poche parole, Daryl è schietto, stanco, guardingo e, soprattutto, strategico. La sua natura nomade gli permette di navigare tra ciò che conosce e ciò che deve esplorare e scoprire. Il divario con Carol è un problema che i due devono affrontare, ma cercare cibo e provviste ha la precedenza. Un consiglio: mai scherzare con il suo cane. Carol (Melissa McBride) : Carol è risoluta nelle sue priorità e il suo scopo è quello di aiutare a ricostruire Alexandria e proteggere chi si trova all'interno delle mura. La tensione tra lei e Daryl occupa i suoi pensieri ma continua ad agire in modo indipendente. Farà sempre di tutto per proteggere se stessa, la sua famiglia e la sua comunità.

: Carol è risoluta nelle sue priorità e il suo scopo è quello di aiutare a ricostruire Alexandria e proteggere chi si trova all'interno delle mura. La tensione tra lei e Daryl occupa i suoi pensieri ma continua ad agire in modo indipendente. Farà sempre di tutto per proteggere se stessa, la sua famiglia e la sua comunità. Eugene (Josh McDermitt) : Amante del rischio a suo modo, Eugene porta con sé una grande quantità di sensi di colpa. È consapevole delle conseguenze di ogni decisione che ha preso in passato e anche di quelle che prenderà in futuro. In questo costante stato emotivo, la sua mente è capace di fidarsi di ciò che dice e di ciò che vede?

: Amante del rischio a suo modo, Eugene porta con sé una grande quantità di sensi di colpa. È consapevole delle conseguenze di ogni decisione che ha preso in passato e anche di quelle che prenderà in futuro. In questo costante stato emotivo, la sua mente è capace di fidarsi di ciò che dice e di ciò che vede? Ezekiel (Khary Payton) : un guardiano dello zoo che divenne re. Un uomo con il cancro che ha un ottimismo immortale. Ezekiel ha sempre aiutato chi gli stava intorno spingendolo a vivere meglio e ad essere migliore. Ancora catturato dai soldati, Ezekiel sente di aver commesso un grave errore.

: un guardiano dello zoo che divenne re. Un uomo con il cancro che ha un ottimismo immortale. Ezekiel ha sempre aiutato chi gli stava intorno spingendolo a vivere meglio e ad essere migliore. Ancora catturato dai soldati, Ezekiel sente di aver commesso un grave errore. Jerry (Cooper Andrews) : Jerry è vigile. Il senso di fiducia e di leadership che emana sono fuor di dubbio. La sua effervescenza, a volte, è l'unica luce in questo mondo oscuro. Ma occhio a confondere la sua leggerezza per debolezza.

: Jerry è vigile. Il senso di fiducia e di leadership che emana sono fuor di dubbio. La sua effervescenza, a volte, è l'unica luce in questo mondo oscuro. Ma occhio a confondere la sua leggerezza per debolezza. Yumiko (Eleanor Matsuura) : la forza di Yumiko è il suo intelletto. Catturata, ha poca tolleranza per l'interrogatorio dei soldati. È diversa da chiunque abbiano mai interrogato prima, cosa che le permette di osservare la situazione sotto una luce diversa per comprendere i meccanismi interni del nuovo ambiente in cui si trova.

: la forza di Yumiko è il suo intelletto. Catturata, ha poca tolleranza per l'interrogatorio dei soldati. È diversa da chiunque abbiano mai interrogato prima, cosa che le permette di osservare la situazione sotto una luce diversa per comprendere i meccanismi interni del nuovo ambiente in cui si trova. Judith (Cailey Fleming) : figlia dell'apocalisse, Judith è più forte di quanto i suoi anni farebbero pensare. Continua a tenere la testa alta e a combattere con tutta la forza che ha affinché tutti possano sopravvivere. Sente la pressione di essere (forse) l'unica rimasta nella sua famiglia di sangue. Questo è un peso pesante da sopportare, a qualsiasi età.

: figlia dell'apocalisse, Judith è più forte di quanto i suoi anni farebbero pensare. Continua a tenere la testa alta e a combattere con tutta la forza che ha affinché tutti possano sopravvivere. Sente la pressione di essere (forse) l'unica rimasta nella sua famiglia di sangue. Questo è un peso pesante da sopportare, a qualsiasi età. Princess (Paola Lázaro): Non importa quanto grave sia la situazione, Princess crede che le cose volgeranno sempre per il meglio. La sua testa potrebbe essere tra le nuvole, ma le sue capacità sono sintonizzate sul nuovo stile di vita nell'apocalisse. Se ascoltasse la sua voce interiore, potrebbe rendersi conto che il suo istinto e le sue osservazioni sono la chiave per risolvere la maggior parte dei problemi del gruppo.

Quali sono le vostre aspettative su The Walking Dead 11? Ditecelo nei commenti!