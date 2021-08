The Walking Dead 11: ecco qual è il personaggio per il quale i fan sono più preoccupati

Un recente sondaggio ha svelato qual è il personaggio per cui i fan sono più preoccupati in vista di The Walking Dead 11. Le percentuali sono state svelate nel corso di una puntata di Talking Dead, e vedono all'ultimo posto Maggie (9%) seguita da Connie (13%), Negan (15%) ed Ezekiel (23%). Al primo posto c'è invece il cane di Daryl (40%).

Nel corso della stagione 10 di The Walking Dead abbiamo conosciuto la storia del cane di Daryl, e abbiamo scoperto della relazione tra Leah e il personaggio di Norman Reedus. Leah era stata la prima padrona del cane, che ha poi lasciato a Daryl quando è scomparsa. Da allora lui e Dog non si sono mai separati.

I fan si sono detti pronti a ribellarsi ad una eventuale morte del cane. Ma perché pensarlo, vi chiederete voi? A destare la preoccupazione dei fan è un momento, intorno ai 90 secondi, nel trailer rilasciato nel corso del Comic-Con, in cui i due Dixon vengono attaccati dai Reapers. Nel frame più allarmante vediamo Daryl a terra urlare "No" mentre guarda dritto davanti a sé. Secondo alcuni fan potrebbe essere il momento in cui il personaggio assiste alla morte di Dog.

La showrunner Angela Kang, nel 2018 aveva dichiarato "non so se abbiamo il coraggio di uccidere il cane," affermazione che tranquillizzerebbe i fan oggi. Tuttavia Gimple ha recentemente commentato l'ultima stagione dicendo che "Ci sono cose davvero brutali, e che colpiscono direttamente alcuni dei personaggi da noi più amati e si legano alle loro storie in modi che vedremo."

Anche Norman Reedus che è così affezionato al cane da aver chiesto di tenerlo anche al di fuori della serie, ha commentato la possibile morte di Dog. "Credo che Daryl farebbe qualunque cosa per proteggere il suo cane. E' chiaro che Dog è stato il suo miglior compagno. Credo che se qualcuno facesse male al cane, diventerebbe violento." E i fan, ovviamente, sperano di non vedere mai tutto ciò. Ma potranno scoprire di più solo a partire dal 23 Agosto, quando l'ultima stagione di The Walking Dead farà il suo esordio in Italia su Disney+.