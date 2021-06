The Walking Dead 11, ecco qual è il nome del gruppo di sopravvissuti di Maggie

Maggie Rhee (Lauren Cohan) è tornata in Virginia per aiutare a mettere a sconfiggere i Sussarratori nella decima stagione di The Walking Dead. Insieme a lei c’era suo figlio Hershel e un nuovo gruppo di sopravvissuti che dobbiamo ancora conoscere bene.

Dopo aver trascorso anni in viaggio con Georgie (Jayne Atkinson) e le gemelle Midge e Hilda (Misty e Kim Ormiston), la sua reunion con Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) è stata agrodolce: Negan (Jeffrey Dean Morgan) ha rovinato il ritorno a casa di Maggie con suo figlio di otto anni Hershel (Kien Michale Spiller) e inoltre Maggie ha scoperto che la loro casa nella colonia di Hilltop era stata rasa al suolo dalla Guerra con i Sussurri.



Quando la donna si riunisce con il suo vecchio gruppo però era accompagnata da nuove persone: Cole (James Devoti) e l'uomo misterioso con la maschera di metallo Elijah (Okea Eme-Akwari). Nell’episodio intitolato "Home Sweet Home", i loro amici Gus (David Atkinson), Ainsley (Haley Leary) e Maya (Brianna Butler) subiscono un'imboscata e vengono uccisi da un aggressore (Mike Whinnet), che fa parte di un gruppo che la gente di Maggie chiama: i Mietitori.



Ora scopriamo che il nuovo gruppo di Maggie si chiama Wardens (Guardiani), come rivelato dalla sinossi ufficiale della Stagione 11A di The Walking Dead:



"Ora tutte le persone che vivono ad Alexandria lottano per renderla di nuovo una fortezza e dare da mangiare al numero in continuo aumento di abitanti, che include anche i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio a Hilltop, oltre a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Wardens".

I produttori hanno già confermato che i nuovi cattivi, i Mietitori, torneranno nella stagione finale, dove scopriremo di più sul tempo trascorso da Maggie lontano da The Walking Dead. Per aumentare l'hype dei fan AMC ha diffuso anche nuove foto dell'ultima stagione di The Walking Dead.