The Walking Dead 11, quando comincerà la stagione finale? Le ultime sull'uscita

L’attesissima ultima stagione di The Walking Dead sta per arrivare, nonostante l’universo creato da Robert Kirkman sia in grande espansione tra spin-off e film, presto dovremmo dire addio alla serie madre che nel corso di questi ultimi dieci anni ci ha tenuto compagnia.

Durante l’episodio finale della decima stagione intitolato Here’s Negan, adattamento dell'omonimo fumetto, AMC ha rivelato il primo teaser trailer della stagione finale di The Walking Dead.

Il video ovviamente ci lascia con più domande che risposte ma ci fornisce la data ufficiale di uscita della stagione: il 22 agosto.

Non solo gli spettatori dovranno aspettare una settimana tra un episodio e l'altro, ma la stagione sarà divisa in piccoli segmenti di otto episodi ciascuno.

La stagione 11 sarà composta da 24 episodi totali ma questo programma di rilascio scaglionato farà in modo che la serie non finirà prima del 2022. Questa è una buona notizia per i fan che non vogliono vedere finire il loro show preferito, ma una brutta notizia per gli spettatori che vogliono risposte alle loro domande e sapere come lo show si concluderà.

Dal momento che i personaggi principali sono sopravvissuti alla stagione 10, molto probabilmente saranno i protagonisti dell’ultima, questi includono Daryl Dixon (Norman Reedus), Ezekiel (Khary Payton), Carol Peletier (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Rosita Espinosa (Christian Serratos).

Ci aspettano però anche nuovi personaggi come quello interpretato da Michael James Shaw che ha annunciato tramite Instagram di essere stato scelto per ricoprire il ruolo di Mercer, il capo dell'Esercito del Commonwealth.

Tantissimi fan aspettano il ritorno di Rick Grimes, infatti dopo essere uscito di scena nella nona stagione, potrebbe tornare in un flashback o forse lo vedremo di nuovo al fianco di Daryl e i suoi amici per un'ultima battaglia finale.

Secondo la showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, la stagione 11 sarà "più grande che mai". Ha spiegato a Deadline: "La posta in gioco sarà alta: vedremo più zombie, tonnellate di azione, nuove storie intriganti, luoghi mai visti prima e i nostri gruppi insieme in un'unica comunità per la prima volta, cercando di ricostruire ciò che i Sussurratori hanno distrutto."



Oltre al Commonwealth, comunità che svolgerà un ruolo importante nella stagione, altre trame che gli spettatori non vedono l'ora di vedere sviluppate includono la faida tra Maggie e Negan e la nuova fazione ostile conosciuta come i Razziatori.



Intanto il figlio di Jeffrey Dean Morgan si è unito al cast di The Walking Dead, lo show sembra ormai diventato un affare di famiglia per i Morgan dato che la moglie di Jeffrey, Hilarie Burton Morgan, ha interpretato il ruolo di Lucille nell'episodio bonus della decima stagione.



Non ci resta che attendere il 22 agosto per immergerci nuovamente nel mondo di The Walking Dead, anche voi non vedete l'ora? Fatecelo sapere nei commenti!