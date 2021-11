The Walking Dead 11: quando e dove riprenderanno gli episodi della nuova stagione?

Undici, lunghissimi anni sono passati dal debutto, su AMC, del primo episodio di una serie che avrebbe cambiato la televsione per sempre: The Walking Dead. Quasi non ci ricorda più del risveglio di Rick Grimes nel mondo dei morti e anche i suoi compagni, ormai, sono alle battute finali.

Lo scorso 11 ottobre è andata in onda la puntata Per il sangue (11x08), cui è seguito il primo dei due mid-term che renderanno l'undicesima stagione della serie, quella finale, leggermente a singhiozzi, intervallando i 24 episodi con due lunghe pause e aumentando così l'hype degli spettatori. Abbiamo recensito qui il primo midseason di The Walking Dead. In questo preciso momento, ci troviamo nel pieno della prima, lunga pausa di stagione: molti gli eventi drammatici in arrivo di cui l'esito è rimasto sospeso con l'ultima puntata. La situazione per i nostri protagonisti non è mai stata peggiore e in molti si chiedono quando il nodo verrà sciolto.



La seconda e penultima parte dell'undicesima stagione uscirà a partire dal 21 febbraio 2022 per otto settimane consecutive, una per ogni episodio distribuito. L'unica piattaforma su cui sarà possibile vederla, ormai, è Star, il catalogo di Disney+ dedicato ai prodotti non originali della major. Il passaggio di testimone segue all'acquisizione recente, da parte di Disney, della Fox, detentrice esclusiva dei diritti di distribuzione di TWD. Un'operazione commerciale del valore complessivo di 71 miliardi di dollari: l'ultimo e più inquietante passo che - dopo Pixar, Marvel, Lucasfilm e chissà quante altre - avvicina la Casa di Topolino al monopolio dell'intrattenimento.



Assieme a tutti gli episodi già usciti e a quelli che usciranno dell'undicesima stagione, tutte le precedenti dieci sono reperibili su Disney+ Star. Ma cosa troveremo in questa seconda parte? La situazione era più drammatica che mai: Alexandria, che ormai raccoglie i rifugiati di Hilltop e il Regno dopo il crollo delle due comunità, si appresta all'arrivo di una brutale tempesta che potrebbe esporla a una breccia da parte dei Vaganti. Con la fine della rete di insediamenti, il gruppo dello scomparso Rick Grimes fa sempre più fatica a trovare cibo e risorse per la propria sopravvivenza.



Almeno però, anche i principali villain di stagione non se la passano troppo bene: i Mietitori erano infatti intenti a difendere Meridian da una mandria forse scatenata da Maggie. Se non siete aggiornati, ecco chi sono i Mietitori di The Walking Dead. Nel frattempo però, un gruppuscolo dei nostri che conta anche Ezekiel, Eugene e Yumiko è prigioniero dei soldati del Commonwealth, l'ultimo grande Vaso di Pandora da scoperchiare prima della fine della serie. Se volete saperne di più, ecco cosa sappiamo sul Commowealth di The Walking Dead. Siete eccitati al pensiero? Ditecelo nei commenti!