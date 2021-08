The Walking Dead 11: le reazioni dei fan che hanno visto il primo episodio in anteprima

La fine di The Walking Dead è iniziata prima per alcuni spettatori. La AMC, infatti, ha deciso di rilasciare con una settimana di anticipo ogni episodio su AMC+. La prima puntata, il cui arrivo è previsto per il 22 di Agosto, sarebbe dunque già disponibile su AMC+ e già stata vista da numerosi fan che si sono espressi al riguardo.

Tutti i commenti spoiler-free rilasciati dal pubblico che ha già visto "Acheron: Parte 1", sono stati assolutamente positivi e pieni di entusiasmo. Una stagione che sembra partire con il botto, e che i fan italiani potranno godersi su Disney+.

"I cliffhanger mi hanno tenuto sull'attenti per tutto il tempo," ha dichiarato uno spettatore su twitter, mentre un altro ha aggiunto che questo episodio gli ha fatto "mangiare le unghie per tutto il tempo." Ma non mancano i commenti di chi, pur trovandolo un buon modo per iniziare l'ultima stagione, ha deciso di non sbilanciarsi troppo. "Un grande episodio, ma solo così e così come season premiere."

A quanto pare, secondo alcuni utenti di twitter, il cast si sarebbe superato nelle interpretazioni, diventando un valore aggiunto per la puntata, e, si spera, per tutta la stagione 11. E proprio parlando di season finale, qualcuno ha commentato la puntata dicendo che era incredibile e che spera vivamente che potremo avere The Walking Dead 12. Improbabile, se non impossibile arrivati a questo punto, ma è bello poter sognare.

A quanto pare si tratterà di un inizio saturo di emozioni, che ci porta subito nel pieno dell'azione. Jeffrey Dean Morgan ha dichiarato che i primi episodi di The Walking Dead 11 saranno un inferno. Che ha, però, già conquistato tutti gli spettatori che vi hanno assistito in anteprima. Ci chiediamo, ora, cosa ci riserverà il resto della season, se il primo episodio è già così esplosivo. Possiamo farci un'idea leggendo le sinossi dei primi 6 episodi di The Walking Dead 11, che, vi ricordiamo, sarà distribuita in tre tranche da 8 episodi l'una, con la conclusione prevista per il 2022.