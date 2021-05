The Walking Dead 11, Rick Grimes torna nella serie TV? Ecco cosa sappiamo

Pochi momenti nella storia di The Walking Dead saranno grandi quanto il ritorno di Rick Grimes. Da quando è stato trasportato in luoghi sconosciuti nella stagione 9, i fan hanno contato i giorni fino al prossimo film Walking Dead, il primo di una trilogia con protagonista proprio lo sceriffo post-apocalittico preferito da tutti.

Per alcuni fan, il ritorno di Rick è la ragione principale per tenere il passo con i nuovi episodi di The Walking Dead, che stanno lentamente rivelando dettagli su dove potrebbe essere scomparso. Anche se questo film tanto atteso non ha ancora iniziato le riprese e non ha ancora una data di uscita, Andrew Lincoln ha fornito un aggiornamento riguardo a quando potrebbe finalmente entrare in produzione. Inizialmente, le riprese dovevano iniziare nel 2019, ma i ritardi prolungati ulteriormente dalla pandemia Covid-19 hanno reso impossibile una data di inizio. Ma Lincoln pensa che le cose potrebbero finalmente iniziare in questi mesi:

"Al momento non sto filmando. Sono ancora molto bloccato. Siamo entusiasti di come, alla prima occasione disponibile, entreremo in produzione. Non vedo l'ora di prendere quegli stivali da cowboy".

I fan dei fumetti di Robert Kirkman e Charlie Adlard, però, sanno che l'ultima stagione di The Walking Dead, che debutterà ad agosto, affronterà l'arco più significativo di Rick del libro: la saga del Commonwealth. In effetti, il ruolo di Rick nell'arco del Commonwealth è così fondamentale per la storia che sarebbe effettivamente un po' strano se non apparisse affatto nella stagione 11.

Certo, l'ultima stagione potrebbe servire solo a impostare la trama del Commonwealth prima dell'arrivo finale di Rick, ma difficilmente potrebbe rappresentare una fine adatta alla serie. O forse la serie e il film stanno andando in una direzione completamente diversa e Rick non è affatto destinato a morire. Dopotutto, Carl Grimes è sopravvissuto a suo padre nei fumetti, ma non nella serie TV. Il punto è che c'è sicuramente spazio, e (cosa più importante) una ragione, per Rick per tornare nell'ultima stagione dello show, anche in un cameo a sorpresa nel finale di serie. E Lincoln è pronto:

"Questa è un'ottima domanda. La risposta facile è che non ne ho idea. Non penso che sia ancora scritto, ma non lo direi mai perché tutti quelli che stanno ancora facendo lo show televisivo sono cari amici, ed è un'impresa straordinaria che merita il rispetto e la segretezza".

Indipendentemente dal fatto che Rick finisca di nuovo nello show o che dobbiamo aspettare il film, Lincoln sarà una parte importante dell'universo di The Walking Dead per il prossimo futuro:

"Ho firmato per più di un film e sono anche produttore. Non sarò il regista, perché non mi piace guardare me stesso, quindi sarebbe un esercizio controproducente. Non vedo l'ora. Sono davvero entusiasta di ampliare la storia e di scoprire dove si trova Rick".

Ricordiamo che la stagione 11 di The Walking Dead debutterà il 22 agosto. L'attesissima stagione finale di The Walking Dead sta per arrivare e, intanto, vi lasciamo alla cronologia completa di The Walking Dead.