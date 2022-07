The Walking Dead 11, Rick Grimes vola nei trend: i fan sperano nella sorpresa al Comic-Con

In seguito alla foto di Andrew Lincoln con un fan, il pubblico di The Walking Dead in queste ore ha celebrato il suo personaggio , ricordando la sua presenza nello show e invocandone il ritorno. Per alcuni, inoltre, la sua barba lunga potrebbe significare un possibile ritorno sulle scene : le ipotesi che vanno per la maggiore sono appunto l'inizio delle riprese del primo film su Rick Grimes oppure un cameo nella stagione 11 di The Walking Dead , ma al momento si tratta solo di speculazioni.

Ed è proprio Rick Grimes ad accompagnare gli spettatori in questo nuovo mondo: con un traumatico risveglio dal coma, il protagonista scopre che il "virus" che sembrava sotto controllo prima dell'incidente che gli ha fatto perdere conoscenza, ha ormai preso piede e minaccia la sopravvivenza umana. Nonostante fosse uno dei personaggi più amati, Rick ha lasciato The Walking Dead nella nona stagione.

Lo sceriffo preferito dai fan di The Walking Dead , il Rick Grimes interpretato da Andrew Lincoln, è improvvisamente salito in vetta ai trending topic su Twitter, in vista di quello che sembra essere a tutti gli effetti l' ultimo panel di The Walking Dead al Comic-Con di San Diego.

