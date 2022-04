The Walking Dead 11, fine riprese: l'addio di Jeffrey Dean Morgan

Si sono concluse ufficialmente le concluse le riprese di The Walking Dead 11, con gli episodi che metteranno la parola fine al longevo zombie drama di AMC. In un post Instagram, anche Jeffrey Dean Morgan ha voluto salutare affettuosamente The Walking Dead.

Nei giorni scorsi, infatti, si sono concluse le riprese degli episodi finali dell'ultima stagione di The Walking Dead: nel post Instagram che potete vedere a fine articolo, l'attore ha espresso tutto il suo affetto per il cast e la troupe che lo hanno accompagnato in questo lungo percorso, accompagnato da uno scatto in bianco e nero.

"E' il mio ultimo giorno. Grazie a tutti. Non ho altro da dire. Ci vorrà un po' per rendermi conto di tutto. Che incredibile viaggio! Tanto amore per il cast e la troupe... e per quanto riguarda tutti voi che guardate The Walking Dead? Un grazie probabilmente non basta, ma è tutto ciò che ho. Baci da J.D. e Negan"

L'affettuoso messaggio di Morgan segue i video celebrativi di The Walking Dead 11 del regista Greg Nicotero e Norman Reedus, nonché il video pubblicato dal direttore della fotografia Duane Manwiller con l'ultima corsa in moto di Daryl e tutti i messaggi pubblicati dai vari attori e attrici che hanno fatto parte della fortunata serie AMC.

Nel frattempo, la seconda parte dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead continua ad andare in onda: proprio ieri ha esordito in streaming su Disney+ l'episodio 11x15 di The Walking Dead. L'ultimo episodio della parte 2 andrà in onda il prossimo 11 aprile e, a seguire, la terza parte di The Walking Dead debutterà entro la fine del 2022.