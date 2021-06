The Walking Dead 11, rivelati i titoli dei primi 8 episodi dell'ultima stagione

The Walking Dead sta per giungere al termine, ma c'è ancora un'intera stagione davanti a noi, che debutterà tra qualche settimana su AMC. Questi sono i titoli dei primi 8 episodi di The Walking Dead 11.

I fan di The Walking Dead si stanno preparando a dire allo show, ma nel frattempo, AMC non li lascia a bocca asciutta.

Dopo le nuove foto dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, adesso sono i titoli dei primi 8 episodi ad arrivare fino a noi. Curiosi di scoprirli? Eccoveli qui:

11x01 "Acheron: Part I"

11x02 "Acheron: Part II"

11x03 "Hunted"

11x04 "Rendition"

11x05 "Out of the Ashes"

11x06 "On the Inside"

11x07 "Promises Broken"

11x08 "For Blood"

A cosa possano riferirsi nello specifico è per ora solo oggetto di supposizioni da parte del web, ma se volete farvi un'idea di cosa accadrà negli ultimi episodi della popolare serie tv, pochi giorni fa è stata resa nota anche la sinossi ufficiale di The Walking Dead 11.

"Negli episodi precedenti di The Walking Dead i nostri sopravvissuti hanno confrontato i demoni del passato e combattuto nuove minacce, con amicizie e relazioni che hanno sofferto a causa dei sempre più ingenti danni collaterali dell'apocalisse. Alexandria è gravemente compromessa, ridotta a un'ombra di quel che era per via della carneficina e la devastazione che si sono lasciati dietro i Sussurratori.

Ora tutti coloro che vi vivono faticano per rifortificarla e sfamare il suo sempre crescente numero di residenti, che includono i sopravvissuti alla caduta del Regno e l'incendio di Hilltop; assieme a Maggie e il suo nuovo gruppo, i Guardiani. Alexandria ha più persone di quelli che di quelle che potrebbe immaginare di sfamare e proteggere. La loro situazione è disperata con le crescenti tensioni nate dagli eventi passati e l'istinto di sopravvivenza tra queste devastate mura.

Devono assicurarsi più cibo mentre cercano di riportare Alexandria a ciò che era prima che arrivi al collasso come numerose altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Ma dove e come? Più smunti e affamati che mai, devono scavare più a fondo per trovare la forza di salvaguardare le vite dei bambini, anche se vuol dire sacrificare le proprie.

Nel frattempo, all'insaputa di coloro che si sono rifugiati ad Alexandria, Eugene, Ezekiel, Yumiko e la Princess sono ancora ostaggi di misteriosi soldati membri di un più grande e indisponente gruppo".

The Walking Dead tornerà il 22 agosto su AMC.