The Walking Dead, Robert Kirkman: 'Perché non rivelerò mai l'origine dell'epidemia zombie'

Mentre siamo in attesa degli ultimi 8 episodi di The Walking Dead 11, che concluderanno la corsa dello show targato AMC, arriva una ristampa della serie originale di fumetti a colori. Proprio in occasione dell'uscita di TWD Deluxe, il creatore Robert Kirkman ne ha approfittato per dichiarare che non rivelerà mai la causa dell'epidemia zombie.

Questa è una domanda che molti fan si sono posti nel tempo. Sappiamo quando, sappiamo come, e soprattutto cosa causa nel mondo e nei protagonisti della serie, ma perché avviene lo scoppio dell'epidemia che ha portato i walkers a invadere la terra? Ancora non ci è dato saperlo, e Kirkman si chiede se sia davvero così importante avere una risposta.

"Non mi è mai davvero interessato affrontare la causa dell'epidemia di zombie" ha chiarito nel corso di un'intervista il creatore di The Walking Dead. "La mia opinione è stata ben documentata, ma la versione breve è... qualsiasi tipo spiegazione dettagliata porterebbe le cose troppo oltre nel regno della fantascienza per me. Credo che sia meglio lasciare [il quesito] irrisolto. In questo modo, la storia rimane con i piedi per terra. Detto ciò... Tonnellate di fan volevano che esplorassi la cosa, e non ero al di sopra di assecondarli ogni tanto in modi che ritenevo interessanti."

E voi, perché credete che si sia scatenata l'epidemia zombie? Fateci sapere nei commenti le vostre teorie. Intanto ecco il trailer della parte finale di The Walking Dead 11!